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Пенсионер из Кущевского района отправился в мотопутешествие в Таджикистан

Общество
25.07.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-iz-kushhevskogo-rajona-otpravilsya-v-motoputeshestvie-v-tadzhikistan
Видео канала «Кубань 24»

Житель станицы Шкуринской Юрий Зелепукин за 3 недели проедет 10 тыс. км. По пути мужчина посетит Узбекистан и Казахстан.

«Я начал свое мотопутешествие под названием «Сел и погнал на Акбайтал». Акбайтал — это автомобильный высокогорный перевал в Таджикистане. Его высота — 4 тыс. 655 м над уровнем моря», — сказал путешественник Юрий Зелепукин.

За два дня путешественник уже преодолел 1 тыс. 729 километров. Он рассказал, что бензин в Оренбурге на 5 рублей дешевле, чем в его станице.

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