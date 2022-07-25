Пенсионер из Кущевского района отправился в мотопутешествие в Таджикистан

Видео канала «Кубань 24»

Житель станицы Шкуринской Юрий Зелепукин за 3 недели проедет 10 тыс. км. По пути мужчина посетит Узбекистан и Казахстан.

«Я начал свое мотопутешествие под названием «Сел и погнал на Акбайтал». Акбайтал — это автомобильный высокогорный перевал в Таджикистане. Его высота — 4 тыс. 655 м над уровнем моря», — сказал путешественник Юрий Зелепукин.

За два дня путешественник уже преодолел 1 тыс. 729 километров. Он рассказал, что бензин в Оренбурге на 5 рублей дешевле, чем в его станице.

Читайте также: кубанский пенсионер за 23 дня доехал на ретро-мотоцикле до Байкала.