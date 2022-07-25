Пенсионер из Кущевского района отправился в мотопутешествие в Таджикистан
Общество
25.07.2022 14:58
Житель станицы Шкуринской Юрий Зелепукин за 3 недели проедет 10 тыс. км. По пути мужчина посетит Узбекистан и Казахстан.
«Я начал свое мотопутешествие под названием «Сел и погнал на Акбайтал». Акбайтал — это автомобильный высокогорный перевал в Таджикистане. Его высота — 4 тыс. 655 м над уровнем моря», — сказал путешественник Юрий Зелепукин.
За два дня путешественник уже преодолел 1 тыс. 729 километров. Он рассказал, что бензин в Оренбурге на 5 рублей дешевле, чем в его станице.
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