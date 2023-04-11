Путь домой в 15 тыс. км: партию австралийских овечьих шкур вернули обратно из порта Новороссийска

Об этом 11 апреля сообщило Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в Telegram-канале.

Движение импортной продукции приостановили в морском пункте пропуска в Новороссийске во время проведения ветеринарного контроля.

Груз с овечьими мокросолеными шкурами, которых в контейнерах оказалось 15 тыс. штук, весом около 106 т, шел из Австралии к получателю в Ставропольском крае.

После проведения экспертизы было установлено, что на кипах шкур значились отметки, несоответствующие маркировке, которую указали в ветеринарных сертификатах.

Как сообщает Южное управление Россельхознадзора, груз отправили обратно в Австралию.

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