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Пушилин: в плену на Украине находятся около 500 российских военных

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pushilin-v-plenu-na-ukraine-nahodyatsya-okolo-500-rossijskih-voennyh
Пушилин: в плену на Украине находятся около 500 российских военных
Фото пресс-службы ЮВО

Об этом глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил 4 октября в эфире выпуска «Соловьев Live».

По его словам, в украинском плену сейчас находятся около 500 российских военнослужащих. Получить точную информацию о пленных очень сложно, потому что Украина не передает данные о них. При этом, ранее стороны конфликта регулярно обменивались информацией по этому вопросу.

Глава ДНР добавил, что в российском плену находятся тысячи бойцов ВСУ, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: ФСБ захватила в плен украинского диверсанта, пытавшегося высадиться в Крыму. Морской десант ВСУ заметили возле побережья Крыма на мысе Тарханкут рано утром 4 октября.

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