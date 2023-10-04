Пушилин: в плену на Украине находятся около 500 российских военных
Политика
04.10.2023 14:00
Об этом глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил 4 октября в эфире выпуска «Соловьев Live».
По его словам, в украинском плену сейчас находятся около 500 российских военнослужащих. Получить точную информацию о пленных очень сложно, потому что Украина не передает данные о них. При этом, ранее стороны конфликта регулярно обменивались информацией по этому вопросу.
Глава ДНР добавил, что в российском плену находятся тысячи бойцов ВСУ, сообщает радио Sputnik.
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