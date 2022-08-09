Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Purina объявила о приостановке производства и продажи кормов для собак и кошек

Экономика
09.08.2022 21:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/purina-obyavila-o-priostanovke-proizvodstva-i-prodazhi-kormov-dlya-sobak-i-koshek
Purina объявила о приостановке производства и продажи кормов для собак и кошек
Фото unsplash.com

Временное прекращение производства кормов для домашних животных связано с логистическими трудностями, сообщили в компании.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — отметил представитель Purina.

Он добавил, что корма для кошек и собак Purina One, Proplan, Felix и Purina One Dog продолжат продавать в России.

Purina относится к швейцарской транснациональной корпорации Nestle, которая 11 марта заявила, что приостанавливает торговые операции с Россией по ряду товаров из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Читайте также: Huawei объявил о закрытии интернет-магазина в России.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях