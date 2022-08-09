Purina объявила о приостановке производства и продажи кормов для собак и кошек

Фото unsplash.com

Временное прекращение производства кормов для домашних животных связано с логистическими трудностями, сообщили в компании.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — отметил представитель Purina.

Он добавил, что корма для кошек и собак Purina One, Proplan, Felix и Purina One Dog продолжат продавать в России.

Purina относится к швейцарской транснациональной корпорации Nestle, которая 11 марта заявила, что приостанавливает торговые операции с Россией по ряду товаров из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Читайте также: Huawei объявил о закрытии интернет-магазина в России.