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Пункты сбора вторсырья появились на «Яндекс Картах» Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/punkty-sbora-vtorsyrya-poyavilis-na-yandeks-kartah-krasnodara
Пункты сбора вторсырья появились на «Яндекс Картах» Краснодара
Фото t.memcu_krd

Об этом сообщили в МЦУ краевой столицы в Telegram-канале.

Для того, чтобы найти ближайший пункт сбора отсортированных отходов, надо ввести в поисковой строке «раздельный сбор отходов» в «Яндекс Картах» и указать в фильтрах, что именно сдается ― макулатура, стекло, металл, пластик или другое вторсырье.

«Считаем, что это хорошая инициатива, которая может сделать наш город чище и экологичнее», ― говорится в сообщении.

Как отмечает штаб-квартира «Яндекса» в соцсетях, на онлайн-картах 54 городов России обозначены свыше 24 тыс. пунктов сбора вторсырья. Все они проверены российским отделением Greenpeace.

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