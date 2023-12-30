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Пункты сбора подписей в поддержку Путина на Кубани будут работать в праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/punkty-sbora-podpisej-v-podderzhku-putina-budut-rabotat-v-prazdnichnye-dni
Пункты сбора подписей в поддержку Путина на Кубани будут работать в праздники
Пункты сбора подписей в поддержку Путина на Кубани будут работать в праздники

Точки сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2024 года будут работать в новогодние выходные.

В Краснодарском крае 31 декабря, 1 и 2 января пункты сбора подписей будут открыты в Краснодаре и Сочи.

В Краснодаре:

  • ТРК «Сити Центр», ул. Индустриальная, 2.

В Сочи:

  • ТРЦ «МореМолл», Центральный район, ул. Новая Заря, 7.

График работы:

  • 31 декабря — с 12:00 до 16:00
  • 1 января — с 16:00 до 20:00
  • 2 января — с 12:00 до 20:00

Кроме того, 31 декабря в Краснодаре оставить подпись в поддержку действующего президента РФ можно в отделении ОНФ с 9:00 до 12:00 по адресу: ул. Октябрьская, 78.

О том, как проходит сбор подписей в поддержку кандидатов на должность президента России и где можно оставить подпись за действующего президента на Кубани, читайте здесь

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах 2024 года. Из Краснодарского края в список попали шесть человек.

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