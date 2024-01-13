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Пункт обогрева развернули на трассе в районе поселка Знаменского в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/punkt-obogreva-razvernuli-na-trasse-v-rajone-poselka-znamenskogo-v-krasnodare
Пункт обогрева развернули на трассе в районе поселка Знаменского в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре на участке федеральной трассы М-4 «Дон» спасатели провели командно-штабные учения.

В учениях приняли участие муниципальные спасатели, сотрудники ЕДДС, Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и правоохранительных органов.

По словам начальника управления гражданской защиты Виталия Казликина, через Краснодар проходит опасный участок автомобильной дороги М-4 «Дон». При длительных морозах там могут произойти внештатные ситуации.

На случай возникновения автомобильных пробок, на 1333-м километре трассы в районе поселка Знаменского развернут мобильный пункт обогрева. При необходимости водители смогут там погреться, отдохнуть и переждать пробку. В подвижных пунктах обогрева спасатели готовы принять до 100 человек.

Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию на дорогах краевой столицы, на трассах работает снегоуборочная техника, а также несет дежурство аварийная бригада по содержанию насосных станций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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