Пункт базирования кораблей ВМФ России в Абхазии может открыться в 2024 году

О возможности открыть в текущем году пункт постоянного базирования ВМФ РФ в Очамчирской бухте сообщили в совете безопасности Абхазии.

Точная дата запуска пока не называется, в настоящее время идет проектирование пункта постоянного базирования кораблей ВМФ РФ.

«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», — сказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

Он также подчеркнул, что строительство пункта базирования соответствует соглашению о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией. Шамба отметил, что Россия выполняет обязательства по обеспечению безопасности Абхазии — с 2008 года не было захватов судов в море, а ситуация в приграничном районе оставалась спокойной.

«В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем», — цитирует секретаря Совбеза Абхазии РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соглашение о создании пункта постоянного базирования ВМФ РФ в Очамчирской бухте подписали 30 сентября.