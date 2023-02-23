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Пулеметный колпак времен войны установили на выставке боевой техники в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pulemetnyj-kolpak-vremen-vojny-ustanovili-na-vystavke-boevoj-tehniki-v-novorossijske
Пулеметный колпак времен войны установили на выставке боевой техники в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Исторический артефакт, который раньше находился на скалистом обрыве в районе улицы Пограничной, стал экспонатом выставки «Оружие и боевая техника периода Великой Отечественной войны».

Железобетонный пулеметный колпак был изготовлен летом 1942 года на цементных заводах Новороссийска. Раньше он находился на скалистом обрыве в районе улицы Пограничной. Там он «нес службу» на протяжении 80 лет и мог бы остаться в забвении, если бы его не заметили неравнодушные жители города.

«Он был свидетелем кровопролитных боев на героическом плацдарме «Малая земля», и, наконец, спустя время, отправился на заслуженную почетную пенсию. Теперь он будет верно служить сохранению нашей истории в Музее под открытым небом на Малой земле», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

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