Пугавшего жителей поселка Индустриального дебошира задержали в Краснодаре

На 19-летнего местного жителя завели пять административных протоколов.

Сообщается, что молодой человек за рулем ВАЗ—21124 нарушил ряд правил ПДД. Административные протоколы составили за тонировку на передних боковых стеклах, за отсутствие полиса обязательного страхования машины, за вождение без прав, за управление машиной без государственных регистрационных знаков и за повторное управление авто, не зарегистрированном в установленном порядке.

Молодому человеку грозят штрафы на сумму более 16 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, дебошир на легковушке на большой скорости днем ездил по поселку Индустриальному. Рядом со школой и остановкой специально наезжал на прохожих.