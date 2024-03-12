Дебошир на затонированной легковушке пугал жителей Индустриального в Краснодаре

Молодого человека на отечественной легковушке с плотно затонированными стеклами заметили в поселке Индустриальном.

По словам очевидцев, дебошир на большой скорости днем ездил по поселку, рядом со школой и остановкой специально наезжал на прохожих, те разбегались. Одному из мужчин парень наехал на ногу, а женщине, которая решила снять его действия на камеру, угрожал.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлена личность водителя отечественного автомобиля и его действием дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Водителю за управлением автомобиля без номеров грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на 3 месяца, а также штраф 500 рублей за тонировку боковых передних стекол. Если требование об устранении тонировки уже выдавалось, молодому человеку может грозить до 15 суток ареста.

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