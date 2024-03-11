Прокуратура Краснодара проверит избиение школьника на Гидрострое

Инцидент произошел 10 марта около 13:00 во дворе многоквартирного дома на улице Гидростроителей.

По предварительным данным, к 11-летнему мальчику подошли трое подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Они в грубой форме попросили футбольный мяч, которого у школьника не было. Один из них ударил мальчика по лицу, а затем они скрылись.

Прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, организованной УМВД Краснодара. Правоохранители устанавливают личности подростков, напавших на школьника во дворе. Известно, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку родителям подростков по исполнению своих обязанностей и исполнению требованию законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.