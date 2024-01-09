Публичные слушания о застройке Цемдолины пройдут в Новороссийске

С очередным проектом строительства жители Приморского внутригородского района смогут ознакомиться сразу после новогодних праздников.

На обсуждение вынесли проект планировки территории с проектом межевания жилой застройки в районе улицы Красина в Цемдолине. Крупный застройщик планирует возвести там комплекс многоэтажек и три соцобъекта на участках общей площадью 14,5 га.

Подробности нового проекта жители смогут узнать с 15 января — на улице Бирюзова, 6 в холле 5 этажа. Там же в кабинетах № 515 и 512 будут принимать предложения по планам застройки. Их также можно отправить на электронную почту муниципального управления архитектуры и градостроительства до 1 февраля включительно.

Публичные слушания запланированы на 11:00 23 января. Все желающие смогут ознакомиться с планами застройки района и обсудить их в ДК «Кубань» села Цемдолина, пишет «Новороссийский рабочий».

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