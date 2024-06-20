Птица счастья: предприниматель из Сочи выиграл 2,5 млн рублей в лотерею

Житель Сочи Юрий Елисеев купил 50 лотерейных билетов и выиграл внушительную сумму благодаря народной примете.

По словам мужчины, он на всю жизнь запомнит, как решил купить выигрышный лотерейный билет.

«Я ехал с Красной Поляны домой в Адлер, и у меня на машину птица какая-то нагадила, я думаю, ну, что делать. А возьму-ка билеты, говорят же — к счастью. И взял вот так 50 билетов», — рассказал сочинец.

После розыгрыша лотереи мужчине на телефон пришло сообщение, в котором говорилось, что он выиграл 2,5 млн рублей.

«До сих пор не верится. Сразу же отправил жене. За день до этого мы с ней поругались, и она подумала, что я ввожу ее в заблуждение. В итоге билет, образно говоря, объединил семью», — поделился победитель.

Юрий Елисеев — индивидуальный предприниматель, занимается арендой машин. Мужчина начал покупать лотерейные билеты с января этого года по совету тестя.

В 91 тираже лотереи «Мечталлион», организованной Минфином России, разыграли гарантированный приз в 10 млн рублей. Его между собой разделили четыре победителя, в том числе Юрий Елисеев из Сочи, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

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