Птица попала в самолет Стамбул — Сочи во время полета

Инцидент произошел накануне во время выполнения международного рейса авиакомпании «Россия».

Во время полете в самолет, следовавший из Стамбула в Сочи, попала птица. Экипаж доложил об этом диспетчерам. Специалисты приняли решение продолжать полет в запланированном режиме. В 0:36 воздушное судно приземлилось в аэропорту в Адлере.

При послеполетном осмотре техники обнаружили на фюзеляже следы, подтверждающие столкновение с птицей, сообщает «Российская газета».

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