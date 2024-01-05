Психолог Смолярчук рассказала, как выйти на работу без стресса после Нового года

Некоторые россияне после новогодних каникул испытывают стресс при выходе на работе. Как избежать стресса, рассказала директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук.

По ее словам, стоит заблаговременно восстановить нормальные график и рацион питания, примерно за 2–3 дня до начала рабочей недели.

«А лучше вообще не отказываться от привычного графика, просто сделать его более расслабленным, потому что любое выпадение из циркадных ритмов — это всегда дополнительный стресс. Не злоупотреблять алкогольными напитками и не усердствовать с меню. Должно быть правильное питание, без излишеств», — отметила Ирина Смолярчук.

Последние дни праздников лучше провести с семьей или с самим собой, уверена психоаналитик.

«Человек должен оставить последние дни праздников для себя самого, для своей семьи, для просмотра любимой передачи, для встречи с книжкой и любимым диваном. Можно заняться активными видами спорта. Можно выйти на улицу с гостями, с детьми, просто подышать кислородом», — посоветовала врач.

Также стоит проанализировать ситуацию, чтобы понять, почему возникает стресс при мысли о работе, добавила специалист.

«Нужно пересмотреть отношение к работе, попытаться понять, что вам там не нравится и почему вы хотели бы отодвинуть выход на работу, а не приблизить этот момент. Если на работе есть конфликт, надо подумать, как его уладить. Если вас не устраивает зарплата, то надо решить, что можно сделать для повышения собственных компетенций и выхода на другой уровень на рынке труда. Возможно, стоит заняться переквалификацией. Каникулы дарят человеку момент встречи с собой, после чего он думает о работе, как о следующем празднике, как о приключении», — цитирует Ирину Смолярчук радио Sputnik.

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