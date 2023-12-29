Врач Романенко рассказала, к каким болезням может привести застолье на Новый год

Злоупотребление алкоголем и переедание в новогодние праздники могут привести к проблемам со здоровьем.

Излишества прежде всего опасны для органов пищеварительной системы, отметила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.

«Новый год — это вкусный, красивый стол. Иногда мы едим слишком много, то, что совсем не нужно организму, особенно если есть какие-то хронические заболевания ЖКТ. Зачастую едим несочетаемые продукты, а если при этом еще и злоупотребляем алкоголем, то, конечно, и печень, и поджелудочная железа, и кишечник оказываются в зоне риска. Могут обостриться панкреатит и желчнокаменная болезнь. После человеку может потребоваться не просто консультация врача, а экстренное хирургическое вмешательство. Поэтому думайте о том, что вы едите, и соблюдайте умеренность», — предупредила терапевт.

Салаты и другие блюда, приготовленные к новогоднему столу, вечером 1 января уже лучше не есть, чтобы избежать отравления, добавила врач. Выпитый в новогоднюю ночь алкоголь создает дополнительную нагрузку на сердце, а из-за опьянения человек может не принять своевременных мер, продолжила врач.

«К сожалению, употребление алкоголя приводит к тому, что человек перестает правильно оценивать свое состояние. Случается острый сердечный приступ, а человеку не оказывается помощь, все списывается на алкоголь. У врачей даже есть такое понятие — новогодний сердечный приступ», — сказала Романенко.

К переохлаждению приведут прогулки на свежем воздухе в неподходящей одежде, а в большой компании за столом есть риск поймать вирус, отметила врач.

«Возрастает заболеваемость инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Поэтому, как бы вам ни хотелось отметить праздник с друзьями, если вы чувствуете себя не очень здоровым, если у вас есть насморк, кашель, если у вас повысилась температура, подумайте о близких и друзьях. Если вы болеете — самоизолируйтесь. Если кто-то в семье у вас болеет, соблюдайте элементарные правила гигиены: обеспечьте больного отдельной комнатой, отдельной посудой, мойте руки, делайте влажную уборку», — посоветовала Татьяна Романенко.

Врач напомнила, что Новый год — это не повод отказываться от приема назначенных препаратов. При этом важно понимать, что многие лекарства не сочетаются с алкоголем, сообщает радио Sputnik.