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Психолог рассказала, как формируется привычка заедания стресса

Общество
19.10.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/psiholog-rasskazala-kak-formiruetsya-privychka-zaedaniya-stressa
Видео канала «Кубань 24»

На Кубани проходит неделя здорового питания. Ее главная цель — информировать жителей о важности ЗОЖ и соблюдения правильного рациона.

Сегодня одна из главных проблем — переедание и избыточное потребление продуктов во время стресса. Медики настаивают — на фоне постоянной тревожности важно научится отличать физический голод от эмоционального.

«Еда — это удовольствие, и формируется привычка заедания у нас в общем-то с раннего детства. Взрослея, тогда, когда в общем человек начинает стрессовать, находится в стрессовой ситуации, он чисто рефлекторно ищет, как быстро снизить эту тревогу, эмоциональный дискомфорт», — рассказала медицинский психолог «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Краснодарского края Ирина Бабкина.

Нерациональное питание зачастую становится причиной хронических заболеваний, таких как диабет, сердечная недостаточность и даже онкология. Психологи рекомендуют при первых признаках тревожности не заедать стресс, а найти другие поводы для радости — занятия спортом, приятное общение или прогулки на свежем воздухе.

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