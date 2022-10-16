Проверьте печень: гастроэнтеролог рассказал, при каких симптомах нужно обратиться к врачу

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Заболевания печени могут очень долго не проявляться и дать о себе знать, когда орган перестает выполнять свои функции. О том, на какие тревожные признаки стоит обратить внимание, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

Врач подчеркнула, что печень — «коварный» орган. Ее заболевания могут протекать бессимптомно до самых последних стадий. Часто пациенты обращаются к врачу уже с циррозом. Обнаружить заболевания печени на ранних стадиях можно лишь при условии регулярных обследований. Однако есть ряд признаков, которые должны стать поводом для срочного обращения к врачу.

«Если регулярно не проходить обследование, то можно пропустить изменения в работе этого органа. Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье. Может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна. Из-за нарушения свертываемости крови пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен. Могут возникать отеки, кожный зуд. Может повышаться температура. Все это симптомы, с которыми необходимо обращаться к врачу», — сказала Марченко.

По словам врача, в лечении болезней печени важнейшую роль играет устранение их причин.

«Если вовремя заметить отклонение в работе печени, то можно избавиться от причины и провести восстановление клеток поврежденного органа. То есть сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела. А после этого приступать к восстановительной терапии», — цитирует Марченко радио Sputnik.

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