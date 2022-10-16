Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Проверьте печень: гастроэнтеролог рассказал, при каких симптомах нужно обратиться к врачу

Общество
16.10.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/proverte-pechen-gastroenterolog-rasskazal-pri-kakih-simptomah-nuzhno-obratitsya-k-vrachu
Проверьте печень: гастроэнтеролог рассказал, при каких симптомах нужно обратиться к врачу
Фото Sora Shimazaki, pexels.com

Заболевания печени могут очень долго не проявляться и дать о себе знать, когда орган перестает выполнять свои функции. О том, на какие тревожные признаки стоит обратить внимание, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

Врач подчеркнула, что печень — «коварный» орган. Ее заболевания могут протекать бессимптомно до самых последних стадий. Часто пациенты обращаются к врачу уже с циррозом. Обнаружить заболевания печени на ранних стадиях можно лишь при условии регулярных обследований. Однако есть ряд признаков, которые должны стать поводом для срочного обращения к врачу.

«Если регулярно не проходить обследование, то можно пропустить изменения в работе этого органа. Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье. Может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна. Из-за нарушения свертываемости крови пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен. Могут возникать отеки, кожный зуд. Может повышаться температура. Все это симптомы, с которыми необходимо обращаться к врачу», — сказала Марченко.

По словам врача, в лечении болезней печени важнейшую роль играет устранение их причин.

«Если вовремя заметить отклонение в работе печени, то можно избавиться от причины и провести восстановление клеток поврежденного органа. То есть сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела. А после этого приступать к восстановительной терапии», — цитирует Марченко радио Sputnik.

Читайте также: психолог объяснил, как справиться с переутомлением.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
  5. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях