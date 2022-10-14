Не хочу работать: психолог объяснил, как справиться с переутомлением

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Когда все буквально валится из рук, пропадает желание работать, а мысли путаются, возможно, причина кроется в переутомлении и организм просто требует отдыха. Как восстановить силы, рассказала нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.

Обычно человек может вовремя заметить, что устал и дать себе передышку. Однако часто в цейтноте люди пропускают важные сигналы от мозга и доводят себя до переутомления.

«Когда мы не успеваем поймать сигнал от мозга к организму, то доводим до той ситуации, когда уже не в состоянии решать какую-то важную задачу. Человек начинает ловить себя на том, что он пропускает какую-то информацию и не делает то, что нужно делать. Этот говорит о том, что мы не поймали вовремя нужный сигнал от мозга», — сказала психолог.

По ее словам, на работе для восстановления сил нужно делать перерыв или менять занятие в конце каждого часа.

«Не просто так придумали, что через 50 минут работы надо давать себе 10 минут отдыха от компьютера. Лучше всего отложить любую деятельность, если есть такая возможность, и просто отдохнуть. Можно даже остаться на том же стуле, прикрыв глаза. Но не всегда есть такая возможность у тех людей, которые работают в офисе. В этом случае мы просто откладываем работу на компьютере и в конце каждого часа занимаемся чем-то другим. Например, какой-то бумажной работой или оценкой чего-то», — сказала Хвингия.

Но десятиминутные передышки не помогут тем, кто уже переутомился. Таким людям необходим более продолжительный отдых. По мнению специалистов, определить степень переутомления можно по тому, как человек просыпается.

«Если человек просыпается отдохнувшим, активным, то для восстановления ему вполне достаточно двух выходных дней. А вот если человек тяжело просыпается, то это говорит о том, что у него уже накопилась усталость, и пора серьезно отдохнуть», — цитирует психолога радио Sputnik.

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