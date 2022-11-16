Психолог назвал три простых способа для борьбы с осенней депрессией без таблеток

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В ноябре из-за сокращения светового дня и резкого похолодания у многих людей повышается раздражительность и начинается апатия. Это происходит на фоне истощения внутренних ресурсов, уверен психолог Андрей Зберовский.

По его словам, ноябрь является самым критическим временем для тех, у кого есть склонность к тревоге, хандре или депрессии. Психолог заявил, что с этим состоянием можно бороться и без таблеток.

«Во-первых, для этого нужно найти для себя новый образ, то есть подобрать яркую одежду, которая будет вас радовать. Во-вторых, важно увеличить количество социальных контактов», — рассказал Зберовский.

Специалист также посоветовал для борьбы с сезонной депрессией построить планы на ближайшее будущее, чтобы мысленно быть уже за пределами осени, сообщает радио Sputnik.

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