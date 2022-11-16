Психолог назвал три простых способа для борьбы с осенней депрессией без таблеток
Общество
16.11.2022 10:40
В ноябре из-за сокращения светового дня и резкого похолодания у многих людей повышается раздражительность и начинается апатия. Это происходит на фоне истощения внутренних ресурсов, уверен психолог Андрей Зберовский.
По его словам, ноябрь является самым критическим временем для тех, у кого есть склонность к тревоге, хандре или депрессии. Психолог заявил, что с этим состоянием можно бороться и без таблеток.
«Во-первых, для этого нужно найти для себя новый образ, то есть подобрать яркую одежду, которая будет вас радовать. Во-вторых, важно увеличить количество социальных контактов», — рассказал Зберовский.
Специалист также посоветовал для борьбы с сезонной депрессией построить планы на ближайшее будущее, чтобы мысленно быть уже за пределами осени, сообщает радио Sputnik.
Читайте также: жители России с начала года купили антидепрессантов и успокоительных на 18,9 млрд рублей.
Популярные новости
- Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
- В России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит почти 12,8 тыс. рублей
- В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
- СК опубликовал видеозапись с места штурма жилого дома в Анапе