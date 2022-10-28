Жители России с начала года купили антидепрессантов и успокоительных на 18,9 млрд рублей

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Такую информацию привели специалисты Центра развития перспективных технологий.

За первые девять месяцев 2022 года россияне приобрели 8,4 млн упаковок антидепрессантов и 108 млн упаковок успокоительных на общую сумму 18,9 млрд рублей.

«Пациенты жалуются на тревогу, постоянное плохое настроение, нарушение сна, слезы, раздражительность, вспышки гнева. Многие связывают их появление напрямую с напряженной внешней ситуацией и неопределенностью», — рассказала врач-психиатр Елена Бурделова.

По ее словам, жители России по-прежнему часто приходят к врачам из-за проблем на работе или в семье.

По данным ВОЗ, в мире от депрессии страдают около 260 млн человек, пишут «Известия».

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