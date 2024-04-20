Психолог Минаева рассказала, как полноценно отдохнуть за выходные

Отдохнуть можно не только в отпуске, но и за пару выходных дней, рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева.

«Можно отдохнуть и за пару дней, но отдых должен быть полноценным. Зависание в соцсетях, бесконечный скроллинг новостных каналов, просмотр фотографий, конечно, отдыхом не назовешь. От этого еще больше появляется усталость. Там происходит физиологический процесс, выброс дофамина, и человек вроде бы на подъеме какое-то время, а потом подъем сходит на нет, и он чувствует себя уставшим», — сказала Наталия Минаева.

Чтобы действительно отдохнуть, нужно тщательно выбирать занятия для отдыха, отмечает психолог.

«Идеально по возможности отдыхать активно. Активность каждый выбирает сам — прогулки по лесу, с детьми, с собакой. Для кого-то это спорт, поход на выставку или в театр. Очень важно, чтобы отдых был не пассивным, условно, не на диване. Если человек очень устал и ему совсем не хочется ничего делать, желательно чередовать активный отдых и пассивный, не отдавать пассивному все время», — рекомендует специалист.

Кроме того, нужно разнообразить виды деятельности и периодически переключаться, чтобы мозг получал непривычные раздражители.

«Например, сходили в театр, а после этого — прогулка, сходили в музей — что-то обсудили, посидели в кафе с семьей, с друзьями, потом по возможности тоже прогулка, то есть опять разные виды деятельности. Можно встроить абсолютно разные увлечения даже в небольшой отрезок времени. А можно и отпуск провести бессмысленно, а потом жалеть, что отдых прошел, а человек так и не почувствовал себя отдохнувшим. Здесь важнее качество, а не количество дней», — цитирует Наталию Минаеву радио Sputnik.

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