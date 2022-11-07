Психоаналитик объяснила, почему не стоит заводить питомца при сезонной депрессии
Бытует мнение, что домашний любимец может помочь человеку побороть осеннюю депрессию. Отчасти это так, однако почему не стоит все же бежать в зоомагазин при расстройстве, пояснила психоаналитик Ирина Смолярчук.
По словам специалиста, уровень стресса действительно снижается, если погладить или обнять кошку или собаку. Но «доктором» для хозяина может стать только тот питомец, который уже давно живет в доме. Если же это новый член семьи, купленный исключительно в терапевтических целях, это не только не спасет, но и может навредить человеку с хандрой.
Непривычные обязанности по уходу за животным могут только добавить нагрузку, которая станет для человека с депрессией непосильной. Кроме того, питомец будет требовать внимания, материальных и душевных вложений, которых у хозяина с расстройством просто нет.
Человеку с депрессией необходимо обратиться к профильному врачу, а не пытаться справиться самостоятельно или при помощи домашнего животного, приводит слова специалиста радио Sputnik.
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