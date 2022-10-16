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Психически нездоров: гулявшего голым по Анапе мужчину госпитализировали

Происшествия
16.10.2022 17:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/psihicheski-nezdorov-gulyavshego-golym-po-anape-muzhchinu-gospitalizirovali
Психически нездоров: гулявшего голым по Анапе мужчину госпитализировали
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Видеозапись с гулявшим по проезжей части в микрорайоне «Горгиппия» мужчиной появилась в соцсетях утром 16 октября.

Полицейские начали проверку и быстро установили личность нарушителя.

Мужчина оказался психически нездоровым. Его передали медикам. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голый мужчина пытался остановить проезжающие машины и о чем-то просил водителей.

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