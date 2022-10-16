Психически нездоров: гулявшего голым по Анапе мужчину госпитализировали
Происшествия
16.10.2022 17:11
Видеозапись с гулявшим по проезжей части в микрорайоне «Горгиппия» мужчиной появилась в соцсетях утром 16 октября.
Полицейские начали проверку и быстро установили личность нарушителя.
Мужчина оказался психически нездоровым. Его передали медикам. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Анапе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», голый мужчина пытался остановить проезжающие машины и о чем-то просил водителей.
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