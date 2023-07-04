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Психиатр объяснил, почему люди «уходят в онлайн»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/psihiatr-obyasnil-pochemu-lyudi-uhodyat-v-onlajn
Психиатр объяснил, почему люди «уходят в онлайн»
Фото Ruca Souza, pexels.com

По мнению врача-психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук Евгения Фомина, две причины этому — низкий навык коммуникации и нарушения психики.

Врач отметил, что люди зачастую чувствуют себя некомфортно, когда общаются вживую или по телефону. Так, для развития навыка общения он посоветовал сокращать онлайн-коммуникации, а также посещать общественные места.

«Если люди хотят получить что-то, если у них есть какая-то цель, неважно, в бизнесе или личной жизни, всегда лучше встречаться вживую. Словами мы передаем лишь 20% информации, а 80% — невербальными сигналами, то есть интонацией, голосовыми модуляциями, мимикой, жестами», — объяснил специалист.

Также психиатр рассказал, что людям с психическими нарушениям онлайн-сервисы наоборот помогают адаптироваться к их состоянию. Так, на социализацию влияет генерализованное тревожное или депрессивное расстройство, которое следует лечить с помощью специлистов. Также, по словам доктора, имеют влияние расстройства аутистического спектра, когда у больного есть врожденное нарушение навыка общения.

«Если человек всегда испытывал проблемы с общением, ему поставлен диагноз, и он не имеет потребности что-то менять, он выстраивает жизнь с учетом этой особенности: заказывает продукты онлайн, общается онлайн и находится в своей безопасной среде», — рассказал Фомин.

Кроме того, специалист предупредил родителей, что «уход в онлайн» ребенка — повод обратить внимание на это. По словам врача, такое бывает, когда ребенок был открытым, а потом ему подарили телефон — именно на фоне пубертатного возраста он замыкается. Психиатр считает, что в таком случае ребенка нужно просить больше общаться.

«Если же ему поставлен какой-либо психопатологический диагноз, у него есть расстройство психики, которое проявляется, в частности, в страхе общаться вживую или по телефону, то нужно обратиться к психологу или психиатру, чтобы дополнительно поработать над этим», — цитирует Фомина радио Sputnik.

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