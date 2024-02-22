Психиатр Фомин назвал два эффективных способа для снятия стресса зимой

В зимние месяцы люди начинают чаще испытывать стресс, который может навредить организму. Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин уверен, что снять стресс лучше всего двумя доступными способами.

Один из них — покричать в лесу. По словам эксперта, это может быть эффективным методом для краткосрочной терапии за счет выхода за рамки привычных действий.

«Как правило, мы живем по шаблонам: эмоциональному, поведенческому и когнитивному. И когда мы делаем хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, это дает положительный психотерапевтический эффект», — рассказал Фомин.

Еще один действенный метод для снятия стресса зимой — поваляться в снегу. Психиатр отметил, что это очень полезно для психики, потому, что это непривычное занятие для взрослых людей. При этом важное значение имеет цвет снега. В терапевтическом значении, белый цвет — успокаивающий.

Фомин добавил, что при тяжелом стрессе лучше всего обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, сообщает радио Sputnik.

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