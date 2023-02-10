Псевдоадвокат обманом выманил 50 тыс. рублей у жителя Усть-Лабинска

За мошенничество 35-летнему жителю Усть-Лабинского района грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, злоумышленник представился адвокатом и предложил мужчине помощь в урегулировании вопроса о взыскании с него бывшей женой компенсации по кредиту и процентов на остаток долга, которые та выплатила после развода.

Мужчина заключил с «адвокатом» письменный договор и перевел ему 50 тыс. рублей в качестве оплаты услуг. Подозреваемый обязательства не выполнил, деньги потратил. Клиенту же предоставил фиктивное заключение суда, согласно которому иск бывшей супруги был оставлен без рассмотрения.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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