Прыгнул с пирса: в Краснодарском крае парень сделал девушке предложение и утонул, купаясь в реке

Трагедия произошла в ночь на 5 августа на городском пляже Тимашевска.

К спасателям обратились очевидцы происшествия. По их словам, молодая пара в нетрезвом состоянии прыгали с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что он тонет.

«Его девушка начала звать на помощь. Очевидцы, которые были на пляже, кинулись в воду к утопающему и достали мужчину из воды без признаков жизни. В это время смена спасателей добежали до места и начали оказывать пострадавшему первую помощь. По приезду скорой помощи фельдшер констатировала смерть», — сообщили в Тимашевском АСО.

Погибшему мужчине было 34 года. По словам девушки, в этот вечер на пляже мужчина сделал ей предложение.

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