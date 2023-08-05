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Прыгнул с пирса: в Краснодарском крае парень сделал девушке предложение и утонул, купаясь в реке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prygnul-s-pirsa-v-krasnodarskom-krae-paren-sdelal-devushke-predlozhenie-i-utonul-kupayas-v-reke
Прыгнул с пирса: в Краснодарском крае парень сделал девушке предложение и утонул, купаясь в реке
Фото t.me/tim_kubanspas

Трагедия произошла в ночь на 5 августа на городском пляже Тимашевска.

К спасателям обратились очевидцы происшествия. По их словам, молодая пара в нетрезвом состоянии прыгали с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что он тонет.

«Его девушка начала звать на помощь. Очевидцы, которые были на пляже, кинулись в воду к утопающему и достали мужчину из воды без признаков жизни. В это время смена спасателей добежали до места и начали оказывать пострадавшему первую помощь. По приезду скорой помощи фельдшер констатировала смерть», — сообщили в Тимашевском АСО.

Погибшему мужчине было 34 года. По словам девушки, в этот вечер на пляже мужчина сделал ей предложение.

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