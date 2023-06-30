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Прятался в воде от похитителей и утонул: пятерых жителей Кубани осудили за похищение знакомого

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryatalsya-v-vode-ot-pohititelej-i-utonul-pyateryh-zhitelej-kubani-osudili-za-pohishhenie-znakomogo
Прятался в воде от похитителей и утонул: пятерых жителей Кубани осудили за похищение знакомого
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь на 9 ноября 2019 года. Приговор в июне этого года вынес Тихорецкий районный суд.

По данным суда, в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года пятеро мужчин приехали к дому своего знакомого, силой вывели на улицу, посадили в машину и отвезли в другой дом, который также принадлежал пострадавшему. Злоумышленники открыли замок монтировкой, завели мужчину в дом и начали его избивать, требуя отдать им наркотики.

В какой-то момент пострадавшему удалось сбежать. Он нырнул в реку и спрятался в камышах. Нападавшие обыскали берег, но так и не нашли жертву. Мужчина долгое время пробыл в воде и в результате утонул, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о похищении человека. Расследование провели следователи СУ СК России по Краснодарскому краю. Суд назначил двоим подсудимым по 10 лет лишения свободы, еще двоим — по 9,5 лет лишения свободы в колониях общего режима. Пятому подсудимому дали 4,5 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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