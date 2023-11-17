Прямые рейсы между Сочи и Хабаровском планируют запустить в 2024 году

Прямое авиасообщение между Сочи и Хабаровском пока хотят открыть только на время курортного сезона — с мая по октябрь.

По мнению специалистов, новые рейсы позволят дальневосточникам отдохнуть на главном курорте России, а также наладить развитие туризма между Краснодарским и Хабаровским краями.

Ожидается, что первый прямой рейс по маршруту Хабаровск — Сочи отправится 30 мая. Самолеты будут летать из Хабаровска по четвергам и воскресеньям, а из Сочи — по четвергам и субботам, сообщает пресс-служба минтранса Хабаровского края.

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