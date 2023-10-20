Авиарейс Сочи — Пхукет продлили до марта из-за высокого спроса

Прямое авиасообщение между Сочи и популярным таиландским курортом открыли с 20 августа.

За первые два месяца работы новый авиарейс пользовался очень высоким спросом. Загрузка рейсов на вылет составляет 100%. Всего за два месяца на этом направлении выполнили 11 рейсов, ими воспользовались около 3,6 тыс. пассажиров.

В связи с высокой востребованностью авиакомпания AZUR air приняла решение продлить работу рейса Сочи — Пхукет до марта 2024 года. Рейсы выполняют раз в 10 дней на лайнерах Boeing 767-300, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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