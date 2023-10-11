Еще одна авиакомпания начала выполнять рейсы из Сочи в Тбилиси

Россия возобновила авиационное сообщение с Грузией 11 июля после длительного перерыва. Число рейсов из Краснодарского края в Тбилиси постепенно увеличивается.

С 11 октября рейсы в Грузию из Сочи начала выполнять авиакомпания «Азимут». Ранее рейсы между черноморским курортом и грузинской столицей выполняла только компания Red Wings.

Теперь между Сочи и Тбилиси каждую неделю будут доступны четыре рейса, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Читайте также: цены на авиабилеты из Тель-Авива в Сочи поднялись выше 200 тыс. рублей. Стоимость билетов на авиарейсы из Израиля в Сочи резко подскочила на фоне начала боевых действий на Ближнем Востоке.