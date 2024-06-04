Прямые авиарейсы между Сочи и Элистой запустят с июля

Прямое авиасообщение между Краснодарским краем и Калмыкией в ближайшее время откроет компания Red Wings.

Полеты будут выполнять два раза в неделю. По понедельникам самолет будет вылетать из Сочи в 8:05 (прибытие в 9:20), из Элисты в 10:15, прибытие в 11:35. По субботам рейсы будут отправляться из Сочи в 8:20 (прибытие в 9:35), из Элисты в 10:30 (прибытие в 11:50).

Рейсы между Сочи и Элистой планируют запустить уже с 1 июля, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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