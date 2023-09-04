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Прямые авиарейсы из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начнут летать со 2 октября

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamye-aviarejsy-iz-sochi-v-sharm-el-shejh-i-hurgadu-nachnut-letat-so-2-oktyabrya
Прямые авиарейсы из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начнут летать со 2 октября
Фото t.me/aeroaer

Рейсы на два египетских курорта будет выполнять авиакомпания «Россия».

В Шарм-эль-Шейх можно будет улететь со 2 октября четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 17:00. Прибытие — в 20:35. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 22:10.

В Хургаду рейсы будут выполняться три раза в неделю. Вылет запланирован на 12:00 по вторникам и четвергам, и на 14:00 — по воскресеньям. В обратном направлении вылет запланирован в 17:00 по четвергам, 17:10 по вторникам и 18:40 по воскресеньям, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

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