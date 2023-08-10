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Прямой авиарейс из Сочи в Таиланд начнет летать с 20 августа

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamoj-aviarejs-iz-sochi-v-tailand-nachnet-letat-s-20-avgusta
Прямой авиарейс из Сочи в Таиланд начнет летать с 20 августа
Фото Free-Photos, pixabay.com

Для международного аэропорта Сочи полеты в Таиланд станут новым направлением. Раньше полеты по этому маршруту не выполнялись.

С 20 августа на Пхукет из Сочи начнет летать прямой чартерный рейс авиакомпания Azur Air.

«На первом этапе полеты запланированы с 20 августа до середины ноября с частотой один раз в 10 дней. Продажи билетов открыты в составе комплексного продукта у туроператоров — партнеров авиакомпании», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

До 2020 года единичные рейсы авиакомпании летали из Краснодара в Паттайю, сообщает ТАСС.

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