«Прямая линия» Вениамина Кондратьева длилась 3,5 часа
В ходе «Прямой линии» 12 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответил на 30 вопросов жителей Кубани.
Глава региона сообщил, что основной задачей было не просто узнать о проблемах, но и найти решение для каждой из них.
«В прямом эфире общались с жителями края больше трех с половиной часов. Мне было важно не просто услышать проблемы, а найти решение по каждому обращению. За время «Прямой линии» удалось ответить на 30 вопросов. Они касались строительства поликлиник, детских садов и школ, новых газопроводов, ремонта дорог, создания мусороперерабатывающих комплексов. Конечно, волнуют наших жителей и такие важные темы, как поддержка мобилизованных и их семей, развитие промышленности и сельского хозяйства. Благодарен каждому, кто написал или позвонил. Ни один из вопросов не останется без внимания», — написал Кондратьев в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что под контроль будут взяты все обращения, даже те, что не были озвучены в эфире.
Всего на «Прямую линию» губернатора Краснодарского края пришло порядка 14,3 тыс. обращений. Более 7,3 тыс. вопросов прислали в чат-бот в Telegram, еще свыше 5,5 тыс. сообщений поступило по многоканальному телефону. Через портал «Госуслуги» направили 1 тыс. 292 обращений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на YouTube-канале «Кубань 24».
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