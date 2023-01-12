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Кондратьев: в условиях развития импортозамещения Кубани нужны семена отечественной селекции

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-usloviyah-razvitiya-importozameshheniya-kubani-nuzhny-semena-otechestvennoj-selektsii
Кондратьев: в условиях развития импортозамещения Кубани нужны семена отечественной селекции

Развитие семеноводства на Кубани обсудил в ходе «Прямой линии» губернатор Вениамина Кондратьева.

С этим вопросом к главе края в прямом эфире обратился фермер из Кущевского района Иван Трегуб.

«Хочу заниматься семеноводством и уже сейчас готов выращивать более 10 родительских клиньев подсолнечника и кукурузы кубанской селекции. Но нужна большая площадь пашни. Подал заявку в департамент имущественных отношений на предоставление 115 га плодородной земли, которая в настоящее время никем не возделывается. Но выяснилось, что из списка импортозамещающей продукции убрали выращивание семян подсолнечника и кукурузы», — сказал Трегуб.

Губернатор подчеркнул, что в условиях развития импортозамещения региону нужны семена отечественной селекции, районированные.

«Мы испытываем дефицит в кубанских семенах некоторых культур. В прошлом году собрали рекордные 15,7 млн т зерновых и зернобобовых. Но это было вчера, а меня волнует то, что будет сегодня и завтра. Мы должны оставаться гарантом продовольственной безопасности страны. Тех, кто хочет заниматься семеноводством, надо поддерживать. Они и есть стабильность кубанского АПК. Мы готовы давать землю, но в ответ ждем результат — те семена, которые будут пользоваться спросом у наших аграриев», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что свободной сельхозземли в Краснодарском крае мало. Из-за этого из числа приоритетных направлений для ее предоставления убрали семеноводство кукурузы и подсолнечника. Селекция и семеноводство этих культур на Кубани налажено. Приоритетным направлением на данный момент являются семена сахарной свеклы.

Глава Кубани поручил детально разобраться в вопросе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на YouTube-канале «Кубань 24».

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