Кондратьев: в условиях развития импортозамещения Кубани нужны семена отечественной селекции
Развитие семеноводства на Кубани обсудил в ходе «Прямой линии» губернатор Вениамина Кондратьева.
С этим вопросом к главе края в прямом эфире обратился фермер из Кущевского района Иван Трегуб.
«Хочу заниматься семеноводством и уже сейчас готов выращивать более 10 родительских клиньев подсолнечника и кукурузы кубанской селекции. Но нужна большая площадь пашни. Подал заявку в департамент имущественных отношений на предоставление 115 га плодородной земли, которая в настоящее время никем не возделывается. Но выяснилось, что из списка импортозамещающей продукции убрали выращивание семян подсолнечника и кукурузы», — сказал Трегуб.
Губернатор подчеркнул, что в условиях развития импортозамещения региону нужны семена отечественной селекции, районированные.
«Мы испытываем дефицит в кубанских семенах некоторых культур. В прошлом году собрали рекордные 15,7 млн т зерновых и зернобобовых. Но это было вчера, а меня волнует то, что будет сегодня и завтра. Мы должны оставаться гарантом продовольственной безопасности страны. Тех, кто хочет заниматься семеноводством, надо поддерживать. Они и есть стабильность кубанского АПК. Мы готовы давать землю, но в ответ ждем результат — те семена, которые будут пользоваться спросом у наших аграриев», — сказал Кондратьев.
Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что свободной сельхозземли в Краснодарском крае мало. Из-за этого из числа приоритетных направлений для ее предоставления убрали семеноводство кукурузы и подсолнечника. Селекция и семеноводство этих культур на Кубани налажено. Приоритетным направлением на данный момент являются семена сахарной свеклы.
Глава Кубани поручил детально разобраться в вопросе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно.
Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на YouTube-канале «Кубань 24».
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
- В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
- В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
- Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
- Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла