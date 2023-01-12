Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно

В рамках «Прямой линии» губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву жители Новороссийска задали вопрос о том, сохранится ли Цемесская роща в ходе работы над генпланом города.

Вениамин Кондратьев отметил, что все зеленые территории надо сохранить, они должны стать особо охраняемыми территориями.

«Если они уже такими стали, то никто не может их включить в застройку. Это невозможно. Но тем не менее, лучше предупредить ситуацию, чем потом пытаться все это остановить. Ни в Новороссийске, ни в любом другом городе не хватает зеленых насаждений и парков. Поэтому неважно, это особо охраняемые территории или просто сквер, его нельзя застраивать», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор связался с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, чтобы публично обсудить вопрос генплана города. Глава региона поручил пригласить общественников, с которыми нужно еще раз пройтись по этому документу.

«Это необходимо, чтобы мы были уверены в том, что генплан отвечает интересам жителей. Для бизнеса он должен быть прозрачным, особенно для застройщиков. Тем не менее, интересы жителей превышено всего», — подчеркнул губернатор.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.