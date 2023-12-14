Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась чуть более 4 часов

Двадцатая в истории прямая линия с Владимиром Путиным началась 14 декабря в 12:00. В этом году мероприятие совместили с большой пресс-конференцией президента.

Прямая линия с главой государства продлилась 4 часа и 4 минуты. За это время президент успел ответить на 67 вопросов. В завершении мероприятия он призвал всех верить в великий русский, российский народ. По его словам, в этой вере возрождение, развитие и становление России.

Впервые прямая линия с Путиным прошла 24 декабря 2001 года. Предыдущая мероприятие проводили 30 июня 2021 года.

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