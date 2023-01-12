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Прямая линия: мэр Краснодара рассказал Кондратьеву о строительстве двух поликлиник на улице Московской

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamaya-liniya-mer-krasnodara-rasskazal-kondratevu-o-stroitelstve-dvuh-poliklinik-na-ulitse-moskovskoj
Прямая линия: мэр Краснодара рассказал Кондратьеву о строительстве двух поликлиник на улице Московской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Строительство поликлиник в Прикубанском округе обсудили 12 января на «Прямой линии» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в эфире телеканала «Кубань 24».

Жительница Краснодара обратилась к губернатору на «Прямой линии» по телефону и рассказала о нехватке поликлиник в северной части краевой столицы. Она попросила главу региона обратить внимание на эту проблему.

«В этом году мы приступаем к строительству девяти поликлиник в Краснодаре. Это то, что нужно делать, и мы делаем. Это не просто теория рассуждений», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что поликлиники краевой столицы переполнены и «трещат по швам».

Для уточнения вопроса по строительству поликлиник в Прикубанском округе губернатор связался с мэром Краснодара Евгением Наумовым.

«У нас сейчас проектируется большая поликлиника на пересечении улиц Ростовское шоссе и Пригородная. Плюс в экспертизе большая поликлиника в Московском микрорайоне на 750 мест. Также в генеральном плане мы предусмотрели на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова участок в 40 соток. Сейчас его передаем минздраву края для поликлиники на 150 мест», — рассказал Наумов.

Глава города отметил, что к строительству поликлиники на 750 мест в Московском микрорайоне приступят в сентябре 2023 года. На участке в районе улицы Петра Метальникова поликлинику можно будет начать строить после проектирования в 2024 году.

Кондратьев в разговоре с вице-губернатором Кубани Сергеем Власовым поручил приступить к строительству поликлиники на улице Петра Метальникова до 1 июня 2024 года.

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