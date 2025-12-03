«Прямая линия» губернатора Кубани помогла решить вопросы с ремонтом дорог

В обращениях к губернатору на «Прямую линию» жители поднимают вопросы ремонта автодорог. Это и строительство крупных магистралей, и дороги к социальным объектам.

Житель Новоминской Дмитрий Зуб в 2023 году в ходе «Прямой линии» с губернатором попросил отремонтировать дорогу, ведущую к школе.

«Это дорога соединяет две части станицы, разделенной рекой. По обе стороны социальные объекты. На том краю — школа, а в том районе — детские сады, музыкальная школа и весь деловой центр», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Губернатор поручил отремонтировать почти 1,5 км дороги и обустроить тротуары. На это было направлено почти 59 млн рублей. Теперь дети безопасно добираются в школу пешком, есть пешеходные переходы. Объект сдали в декабре 2024 года.

«Не было тротуаров, ведущих к этой школе. Сейчас очень хорошо, потому что у нас здесь занимается большое количество детей», — говорит глава Новоминского сельского поселения Андрей Чернушевич.

Дорога нужна не только местным жителям. Она ведет к историческому месту, где стоял дом кубанского казака Тимофея Ящика, где он в 1919 году укрывал княгиню Ольгу, родную сестру последнего российского императора.

К памятному месту просила отремонтировать дорогу жительница Брюховецкого района Татьяна Кудря.

«Данная дорога ведет к мемориальному комплексу «Скорбящая мать». По этой дороге ежегодно проходят акция «Бессмертный полк» и автопробег», — говорит жительница Новоджерелиевской Татьяна Кудря.

Татьяна обратилась к губернатору в декабре 2024 года. Глава региона поручил привести асфальтовое покрытие в порядок до 9 Мая. Средства направили из краевого бюджета. В апреле дорога была готова.

Завершили раньше срока и подъезд к детсаду № 4 в Северской. Марина Дмитриенко в декабре 2023-го обращалась на «Прямую линию».

«Мне проблематично было по этим ямам скакать, проблемы никакой не составило написать обращение. Меня услышали, спасибо большое», — делится жительница Северской Марина Дмитриенко.

В обращениях на «Прямую линию» жители поднимали вопросы ремонта Яблоновского моста и моста через реку Лабу в Усть-Лабинском районе, Западного обхода Краснодара. В 2024-м попросили о реконструкции Тургеневского моста.

Сейчас ремонты крупных транспортных артерий идут с опережением графиков, при этом движение по ним не перекрывается полностью.

С начала этого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтировали 80 км дорог. За 10 лет по-новому стали выглядеть более 5 тыс. км трасс.

