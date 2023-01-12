Прямая линия: до конца января обустроят освещение пешеходных переходов в селе Мысхако
С просьбой установить освещение на пешеходных переходах на «Прямой линии» к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратилась жительница села Мысхако.
Глава Кубани отметил, что инфраструктура, в том числе тротуары и освещение, необходима при расширении любого населенного пункта.
«Если строить, то комплексно — со школами, детсадами, зелеными зонами, тротуарами, дорогами. Освещение и тротуары — это тоже та инфраструктура, которая должна быть при расширении любого города или станицы», — подчеркнул губернатор.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что освещение обустроят до конца января.
«Мы комплексно подходим к развитию всех инфраструктурных объектов, будь то линии освещения, водоснабжение, дороги. Будем в таком ключе двигаться дальше», — цитирует Кравченко пресс-служба администрации Краснодарского края.
Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на Youtube-канале «Кубань 24».
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