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Прямая линия: до конца января обустроят освещение пешеходных переходов в селе Мысхако

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamaya-liniya-do-kontsa-yanvarya-obustroyat-osveshhenie-peshehodnyh-perehodov-v-sele-myshako
Прямая линия: до конца января обустроят освещение пешеходных переходов в селе Мысхако
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С просьбой установить освещение на пешеходных переходах на «Прямой линии» к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратилась жительница села Мысхако.

Глава Кубани отметил, что инфраструктура, в том числе тротуары и освещение, необходима при расширении любого населенного пункта.

«Если строить, то комплексно — со школами, детсадами, зелеными зонами, тротуарами, дорогами. Освещение и тротуары — это тоже та инфраструктура, которая должна быть при расширении любого города или станицы», — подчеркнул губернатор.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что освещение обустроят до конца января.

«Мы комплексно подходим к развитию всех инфраструктурных объектов, будь то линии освещения, водоснабжение, дороги. Будем в таком ключе двигаться дальше», — цитирует Кравченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на Youtube-канале «Кубань 24».

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