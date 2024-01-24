Проводница по ошибке высадила пассажиров поезда Томск — Адлер не на той станции

Инцидент произошел вечером 22 января в Пермском крае. В РЖД проводят служебное расследование.

Известно, что из-за плохих погодных условий проводница поезда Томск — Адлер ошибочно высадила шестерых пассажиров на станции Щучье озеро, хотя им нужно было на станцию Чернушка.

После этого четырем пассажирам оплатили поездку на такси до пункта назначения. Еще двое уехали следующим поездом.

Всем пассажирам, высаженным на Щучьем озере по ошибке, вернут полную стоимость билетов и начислят по 7 тыс. баллов на «РЖД Бонус», сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

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