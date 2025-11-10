Проверяем цены: топ уловок продавцов в сезон ноябрьских распродаж

Распродажи и сезонные скидки случаются круглый год. Но каждый раз продавцы сопровождают эти акции такими декорациями, подтанцовками и прочими активностями, что в подсознании покупателя складывается впечатление, что это происходить только раз и только сейчас.

Ноябрь, с его традиционными распродажами «11.11», «Киберпонедельниками» и прочими разноцветными: черными, желтыми и фиолетовыми пятницами давно уже считается горячим временем для выгодных покупок. Остатки здравого смысла подсказывают нам, что «выгодные» предложения от маркетплейсов и торговых сетей, не такие уж и выгодные, но страх упустить, что-то важное или интересное берет верх и люди отправляются за покупками, стремясь получить счастье практически даром иногда «на последние без сдачи».

Трезвомыслящие покупатели вроде бы знают все о торговых схемах честного изъятия денег у населения, но, прежде чем повестись на постановки маркетологов и рекламщиков, стоит освежить в памяти основные уловки и инструменты впаривания материальных ценностей доверчивым потребителям.

Ценовые «качели»

Перед распродажей, за несколько дней или недель продавец искусственно завышает устоявшуюся цену товара, чтобы потом сделать «огромную скидку» — 30, 50 или даже 90 %.

Прежде чем удивляться аттракциону невиданной щедрости, стоит проверить динамику изменения цен. Для этого существуют различные сервисы — график изменения цены на Яндекс Маркете, на ресурсах «Priceva» или «Е-каталог».

Расширения для браузера, например, «Price History» и аналогичные, показывают историю цен непосредственно на странице товара.

Берите, а то и этого не будет!

Девиз продавцов, такой же древний, как сами товарно-денежные отношения. Все эти: «Предложение ограничено», «Успейте купить», «Осталось 3 штуки», «Товар пользуется повышенным спросом» и счетчики «До конца акции осталось 00 дней, 18 часов, 30 минут» — вынуждают совершать импульсные покупки быстро и почти не задумываясь.

Сохраняем хладнокровие. Это просто маркетинговый ход, достаточно стандартный и банальный.

Если продукт, действительно хорош, а главное — крайне необходимый, мы его обязательно найдем. У другого продавца и по привлекательной для нас цене. Потратив чуть больше времени или дождавшись очередной, подобной акции.

Подстава с доставкой

Товар предлагается по такой привлекательной цене, что при оформлении заказа можно не обратить внимание на то, что заявленная продавцом бесплатная доставка на него не распространяется.

Или действуют скрытые платежи за сборку, упаковку или страховку. Зачастую при оформлении заказа по умолчанию стоят «галочки» в чекбоксе: «Оформить расширенную гарантию», «Подписаться на рассылку» или «Включить премиум-услугу». Все они чего-то стоят и стоимость эта добавляется к заказу.

В итоге мы, можем существенно переплатить или в лучшем случае купить товар его по самой обычной, не акционной цене.

Переходя к оформлению заказа, прежде чем нажать «оплатить» — обращаем внимание на его финальную стоимость и сравниваем ее с ценами в других магазинах. Во время оформления — читаем каждый шаг и снимаем «галочки» с опций, которые нам не нужны.

Хорошо забытое

Товары со скидкой, чаще всего: либо старые коллекции, либо модели прошлого года, техника с устаревшими характеристиками или то, что залежалось и продавалось плохо.

Проверяем точное название моделей, ищем отзывы, вникаем в обзоры. Особенно это касается бытовой техники и электроники. «Распродажные версии» могут быть с урезанным функционалом.

Для одежды или обуви сезон и год выпуска не так актуален. Главное, чтобы нас все устраивало: фасон, размер, качество.

Кешбэк — не кешбэк

Продавец предлагает «кешбэк до 50%». На деле нам возвращаются не реальные деньги, а бонусы. И не на ту карту, которой мы расплачивались, а на виртуальный «внутренний счет». Впрочем, потратить их можно. Только с определенными ограничениями: например, на определенные товары или в ограниченный временной период.

Настоящий кешбэк — это возврат части израсходованной суммы на карту или электронный кошелек. Все остальное — маркетинговые выверты и манипуляции терминами.

Работа маркетологов — мотивировать нас на совершение покупок — наша задача внимательно читать условия, придуманных ими акций.

Место на полке

Продавец может разместить свой товар в более популярной категории, чтобы привлечь к нему внимание. Этот безобидный трюк для внимательного человека не страшен. Он просто может вызвать спонтанное решение совершить ненужную покупку. Например, в поисках чехла для старого смартфона заказать себе новый гаджет, поскольку размещены эти товары в одном разделе «Смартфоны».

По этому принципу работают и рекламные баннеры, обещающие запредельные скидки. Кликаем. Переходим. Выясняем, что обещанная скидка 90% распространяется на какую-то ненужную чепуху. На популярные товары она гораздо скромнее.

Умный чек-лист покупателя

Заранее составляем список нужных товаров. Мониторим цены за 2-3 недели до начала распродаж, используя умные сервисы.

товаров. Мониторим цены за 2-3 недели до начала распродаж, используя умные сервисы. Не покупаем понравившийся товар сразу, на первой попавшейся площадке. Сравниваем цены в интернет-магазинах, маркетплейсах и сайтах продавцов.

Считаем итоговую стоимость со всеми доставками, упаковками и прочими дополнительными услугами.

со всеми доставками, упаковками и прочими дополнительными услугами. Проверяем возможность возврата и его условия. Иногда продавец заявляет, что акционный товар возврату не подлежит. Это хоть и противоречит законодательству (и скорее всего вернуть товар возможность найдется), но процедура возврата значительно усложнится.

Есть такое психологическое состояние, вызванное тревогой и желанием быть не хуже других. Психологи даже придумали для него термин: FOMO-эффект, от английского «Fear of Missing Out», то есть «страх упустить что-то важное». Не поддаемся ему!

Если предложение действительно хорошее, его не будут «впаривать» всеми силами.

Сохраняем спокойствие. Думаем. Осознаем, что лучшая покупка сделанная на распродаже — та, что мы планировали заранее, а не та, на которую нас спровоцировали.

