Проверку систем оповещения проведут 4 октября в Краснодарском крае

Предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности прозвучит в 10:35. По телевидению и радио сообщение передадут в 10:43.

Учения организовывает администрация края по приказу МЧС и Минцифры. Граждан просят соблюдать спокойствие, а после включения сирены включить один из 10 общероссийских каналов или «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение.

«Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!» — сообщает пресс-служба ГО и ЧС Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев — летний курортный сезон прошел достойно и без серьезных происшествий.