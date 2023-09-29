Проверку систем оповещения проведут 4 октября в Краснодарском крае
Общество
29.09.2023 15:28
Предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности прозвучит в 10:35. По телевидению и радио сообщение передадут в 10:43.
Учения организовывает администрация края по приказу МЧС и Минцифры. Граждан просят соблюдать спокойствие, а после включения сирены включить один из 10 общероссийских каналов или «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение.
«Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!» — сообщает пресс-служба ГО и ЧС Краснодарского края.
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