Кондратьев: летний курортный сезон прошел достойно и без серьезных происшествий

На заседании краевого оперштаба под руководством главы Кубани Вениамина Кондратьева подвели итоги летнего сезона и обсудили меры безопасности, необходимые для сохранения стабильности в крае.

Губернатор Краснодарского края отметил, что Кубань продолжит принимать туристов в межсезонье, следовательно, вопросы безопасности остаются первостепенными.

«В Краснодарском крае завершается летний курортный сезон, который прошел достойно и без серьезных происшествий. Благодарен всем за оперативную и качественную совместную работу. На сегодняшний день обстановка в регионе остается стабильной, введение дополнительных мер не требуется», — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что в регионе продолжается развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В систему планируют внести базу данных правоохранительных органов. Это будет способствовать предупреждению нарушений.

«Необходимо активизировать работу по внедрению в комплекс «Безопасный город» централизованной системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. Она должна заработать на приморских и предгорных территориях до конца 2024 года», — сказал губернатор.

Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков доложил, что в Краснодаре и Сочи уже устанавливают специализированное программное обеспечение. Работу планируют завершить до конца года.

По его словам, система позволит камерам распознавать автомобили не только по номерам, но и по марке, модели и типу кузова. Помимо этого камеры смогут распознавать лица и силуэты людей. После завершения разработки централизованной системы, в нее планируют интегрировать видео с домофонов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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