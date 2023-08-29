Кондратьев: более 11,6 млн туристов принял Краснодарский край с начала года

Кубань как ведущий туристический регион с каждым годом принимает все больше отдыхающих — летом Краснодарский край посетили более 8 млн туристов.

Всего с начала года регион принял более 11,6 млн отдыхающих, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев 29 августа в ходе стратегической сессии «Развитие туризма», которую провел председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Сегодня отели Черноморского побережья заполнены более чем на 95%. Для повышения уровня сервиса на наших курортах необходимо продолжать расширять номерной фонд. Поэтому мы предоставляем инвесторам различные меры господдержки. В этом году открыли два крупных отеля категорий 4 и 5 звезд. В работе еще 46 инвестсоглашений на 460 млрд рублей, которые позволят создать около 33 тыс. новых номеров», — сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, для инвесторов в регионе создали комфортные условиях для ведения бизнеса. Например, возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам, льгота по налогу на имущество на 10 лет и пониженная ставка по налогу на прибыль для одобренных проектов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что условия для активного, пляжного и лечебно-оздоровительного отдыха с каждым годом становятся все комфортнее.

«В условиях спроса развитие всей туристической отрасли должно быть комплексным. Это позволит вывести качество сервиса на более высокий уровень. В частности, необходимо продолжать обновлять гостиничную базу, создавая новые места размещения для удовлетворения разных запросов путешественников», — отметил Мишустин.

Председатель правительства также добавил, что в стране сейчас работают более 30 тыс. отелей, баз отдыха и санаториев — всего более 1 млн номеров. На развитие туризма в России за последние 2 года направили свыше 100 млрд рублей.

На Кубани в этом сезоне по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» оборудовали 14 пляжей, из них 7 адаптировали для маломобильных граждан. В работе еще 25 проектов благоустройства пляжей и турмаршрутов, на которые из федерального бюджета выделили субсидии в размере 155 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: цены на отели в Краснодарском крае в бархатный сезон снизятся на треть.