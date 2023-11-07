Проверку систем оповещения 7 ноября проведут в Майкопе и Ленинградском районе

Жителей населенных пунктов просят сохранять спокойствие — запуск систем плановый.

Сирены Майкопской ГЭС в столице Адыгеи зазвучали в 8:55. Там проводится промывка гидроузла, сообщает пресс-служба мэрии Майкопа.

В Ленинградском районе установили 37 новых блоков акустического оповещения. В связи с этим проверку и диагностику новой системы там проведут с 12:00 до 13:00, сообщает пресс-служба Ленинградского района.

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