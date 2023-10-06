В Новороссийске проводят проверку из-за регулярных массовых отключений света

В последнее время в городе-герое участились крупные энергоаварии на электросети. Предыдущая произошла 5 октября из-за пробоя контактной линии на сетях компаний «Квант» и «Теам».

На ситуацию с регулярными отключениями электричества отреагировали власти Новороссийска.

«По факту массового отключения энергоснабжения в Новороссийске проводится проверка. Несмотря на то, что в отношении компании «Теам» уже приняты меры прокурорского реагирования, аварии продолжаются», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он добавил, что в городе продолжают переключать многоквартирные дома, подключенные к «Теам», на сети другой компании. Уже удалось переключить 18 многоэтажек. Это процесс планируют завершить к 30 ноября.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что держит ситуацию с отключениями на личном контроле. Он пообещал, что каждый ответственный понесет самое строгое наказание.

Читайте также: жители станицы Натухаевской под Новороссийском в конце сентября остались без света на три дня из-за проведения ремонтных работ на трансформаторных подстанциях.